 

Нью-Йорк по числу инфицированных коронавирусом обогнал Италию. В штате – максимальные с начала эпидемии суточные потери

07.04.2020, 20:35, Новости дня

В штате Нью-Йорк за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 731 человек, это максимальные суточные потери с начала эпидемии. Об этом сообщил 7 апреля губернатор штата Эндрю Куомо, пишет Reuters.

Общее число погибших в штате выросло до 5489 человек, число инфицированных (с учетом погибших и выздоровевших) в Нью-Йорке возросло до 138 836 случаев.

Таким образом, по количеству заболевших штат Нью-Йорк обогнал Италию, одну из самых пострадавших от пандемии стран Европы, где зарегистрировано 135 586 случаев. Кроме того, штат всего на 2 тыс. случаев отстает от Испании (140 510), которая занимает второе место в мире по количеству инфицированных.

Всего в Соединенных Штатах зарегистрировано 380 тыс. случаев заболевания, из которых 11,8 тыс. – с летальным исходом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 7 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,38 млн, из них почти 293 тыс. выздоровели, более 76,5 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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