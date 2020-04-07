Зеленский о коронавирусе: Тот, кто считает, что ему не 70, а значит; он в безопасности, – тот сильно ошибается и рискует

07.04.2020, 20:35, Новости дня

В Украине люди пожилого возраста придерживаются самоизоляции, поэтому среди них относительно немного заболевших коронавирусной болезнью, заявил 7 апреля в видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление размещено на YouTube-канале Офиса президента.

Думать, что кого-то может не коснуться эпидемия, крайне опасно, подчеркнул президент: согласно статистике, среди заболевших в Украине 78% составляют люди до 60 лет.

“Тот, кто считает, что ему не 70, а значит, он в безопасности, что у него какой-то особый иммунитет, а потому можно не носить маску, не мыть руки с мылом, не соблюдать дистанцию и вообще можно не сидеть дома, – тот сильно ошибается и рискует”, – обратился Зеленский к украинцам.

Необходимость сидеть в четырех стенах утомляет, особенно когда на улице хорошая погода, признал глава государства. Он сравнил такое времяпрепровождение с сюжетом кинофильма “День сурка”.

“Но подумайте о том, что на улице можно подхватить вирус и принести его домой, к семье. Ваши близкие могут заболеть. И не дай бог – я никому этого не желаю – но они могут даже умереть”, – сказал Зеленский.

6 апреля президент говорил, что снижение количества новых случаев инфицирования коронавирусом стало результатом карантина в стране. В тот день Минздрав зафиксировал 68 новых случаев COVID-19. 7 апреля новых случаев было уже 143.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,38 млн, из них почти 293 тыс. выздоровели, более 78 тыс. умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.