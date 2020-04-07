 

Ахметов за год потерял $3,2 млрд и откатился с 272-го на 875-е место в рейтинге Forbes

07.04.2020, 20:35, Новости дня

53-летний уроженец Донецка Ринат Ахметов занимает 875-е место в рейтинге самых богатых людей мира, который ежегодно обновляет журнал Forbes.

В новом списке, опубликованном 7 апреля, состояние Ахметова оценено в $2,8 млрд.

Весной 2019 года Ахметов занимал 272-е место, его капитал оценивался в $6 млрд. Тем не менее, даже с потерей более половины состояния, владелец холдинга СКМ остается богатейшим украинцем.

В 2011 году Forbes оценивал капитал Ахметова в $16 млрд, после начала войны на Донбассе он начал сокращаться (до $2,3 млрд в 2016 году), затем вновь пошел вверх.

Самым богатым человеком в мире по версии Forbes является американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние – $113 млрд. Всего в мире журнал насчитал 2095 миллиардеров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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