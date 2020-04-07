Анатолий Цой о сольной карьере, поддержке Константина Меладзе и личной жизни

07.04.2020, 20:31, Разное

TSOY – сольный проект Анатолия Цоя. Артист известен российской аудитории благодаря победе в шоу Константина Меладзе “Хочу к Меладзе” и участию в одном из самых известных и популярных бойз-бендов страны MBAND. В свой новый проект артист вкладывает все силы: сам набирает команду, пишет музыку, снимает клипы и ведет страницы в социальных сетях. О TSOY, собственной линии одежды, родителях и трудностях ведения бизнеса с друзьями Анатолий рассказал HELLO.RU.

Расскажи, как ты совмещаешь сольную карьеру с работой в группе, не создает ли твой личный проект неудобств?

В целом, проблем с совмещением сольной карьеры и проектной деятельности у меня не было. Параллельно с работой в группе я готовил свой материал, но интересы MBAND и TSOY никогда не пересекались, поэтому никаких неудобств сольная карьера не доставляет.

Константин Меладзе одобрил твое решение? Поддерживает ли он твои самостоятельные шаги?

В первую очередь, я поговорил с Константином о желании продвигаться как сольный артист. Благо, я получил одобрение на выпуск сольной песни. В целом, Константин всегда поддерживал меня во всех начинаниях. В этом плане его политика сильно отличается от поведения в других лейблах, Меладзе всегда оказывает поддержку своим артистам. На все мои предложения по личным проектам (линия одежды, YouTube-канал) я получал положительную реакцию: “Пробуй, почему бы и нет”.

Как ты пришел к тому, что пора становиться самостоятельной творческой единицей?

Я всегда был сольным артистом и до группы пел сольно. Первый период в Москве оказался непростым, поэтому я был готов отказаться от личных амбиций. Если честно, я очень рад, что оказался в группе MBAND, потому как и для меня, и для ребят – это огромный трамплин в будущее.

Однако музыка – не единственное направление, в котором ты развиваешься. У тебя есть своя линия одежды. Расскажи, что это за одежда, для кого вы ее позиционируете?

Идея создать свою линию одежды зародилась задолго до реализации проекта. TSOY BRAND мы запустили в 2016 году, сейчас активно развиваемся в этом направлении. Главные критерии – качество и доступность. Мы с командой хотим создать хороший, качественный, интересный продукт, который будет нравиться людям, по доступной цене. Девиз нашего бренда “Будь собой, будь лучшим”. Я хочу, чтобы каждый мог найти что-то индивидуальное, подходящее именно себе в TSOY BRAND. Ну и конечно, в планах развивать производство, масштабировать, создавать новые коллекции.

Ты сам разрабатываешь дизайн и концепцию?

Безусловно, есть команда, которая работает над каждым из проектов TSOY INC. (компания, включающая в себя различные прокаты артиста – прим. ред.). Но что касается одежды, я являюсь идейным вдохновителем. Сейчас сформировался штат профессионалов, которые будут вести этот проект, но я также планирую принимать участие в разработке коллекций, реализации дизайна.

В целом, ты довольно активно развиваешься в разных сферах. Скажи, все же музыкальная карьера для тебя первична или творчество ушло на второй план?

Говоря откровенно, 5 лет назад я был абсолютно убежден, что кроме музыки в моей жизни больше ничего не может быть. Сейчас же я ищу себя и в других направлениях, теперь я знаю, что в силах совмещать творчество и бизнес-проекты. Но и по сей день музыка остается моим главным делом в жизни, это моя самая большая любовь. Именно музыка вдохновляет на реализацию в других проектах, все тянется от нее.

Кстати, раз ты упомянул YouTube. Твой проект называется “Полторакорейца” – почему именно полтора?

История забавная. В школьные годы нам с другом Валентином перепала кличка на двоих “полтора корейца”. Я кореец, Валя наполовину русский, и когда мы вместе, наш дует превращается в “полтора”. Так и существуем уже 16 лет.

Как появилась идея проекта?

Проект на YouTube появился в период, когда чуть ли не каждый прохожий создавал канал. Мы с Валей решили тоже попробовать. Но создавать канал ради канала было как-то слишком глупо. Появилась крутая идея совместить блогинг и благотворительность, решили помогать детям, оказывать финансовую в том числе поддержу. Параллельно музыкальной карьере я занимался благотворительностью: пожертвования, бесплатные поддержки, акции, поездки в детские дома. А тут появилась возможность внедрить хорошее дело в еще один проект. Так и появился канал.

В нашем влоге благотворительность занимает львиную долю. Конечно, мы и развлекательный контент снимаем, но первостепенная задача – помощь детям, помощь нуждающимся. Этот проект был создан не для заработка, если говорить откровенно. Это был исключительно внутренний порыв, необходимость реализации добрых дел. Я думаю, именно поэтому “Полторакорейца” и заходят аудитории. Это не про наживу и хайп, здесь про искренность и желание помочь.

Есть у нас классная фишка: все звездные гости, которые приходят к нам на интервью, дарят личную вещь, которую мы выставляем на благотворительный аукцион, а все вырученные средства переводятся на лечение детям.

А как тебе удается не истощаться при таком количестве работы? Где черпаешь вдохновение?

Это самый сложный для меня вопрос. Его часто задают, но я так и не смог дать однозначного ответа, потому что сам не нашел его. Меня вдохновляет будущее, как бы банально не звучало. Цели, мечты позволяют не опустить руки. Когда совсем тяжело и думаешь “Ну все, больше не могу, бросаю это все”, вспоминаешь пройденный путь, и как-то отпускает. Конечно, как и все, очень люблю лениться, спать до обеда и иногда позволяю себе такой отдых. Иначе график приводит к срывам, неврозам, и тогда вообще ничего не получается. Еще мне очень повезло с командой единомышленников, которые меня поддерживают и не дают сдаться, мы “взаимовоодушевляемся”, заряжаемся друг от друга.

Наверняка с таким графиком сложно совмещать личную жизнь. Как ты расставил приоритеты (семья, друзья, карьера)?

С этим, пожалуй, даже сложнее, чем с отдыхом. Я до сих пор не нашел идеальный баланс, и всю жизнь словно канатоходец – меня то в одну сторону перевесит, то в другую. Каждый проект требует колоссального количества времени, а когда их несколько, на личную жизнь остаются считанные минуты. Очень здорово найти человека, который сможет понимать и принимать тебя. Я не могу изменить себя, звучит эгоистично, но я с этим живу: я такой, какой есть, это остается лишь принять, к сожалению. Есть цели, которых я хочу достичь, и я не отступлюсь от них.

В жизни было много ситуаций. Отношения это всегда сложно: кто-то понимает и готов идти с тобой, кто-то не выдерживает. Людям рядом со мной непросто, от этого никуда не деться. Мне, как любому творческому человеку, просто необходимо испытывать сильные чувства. Любовь, страсть… Даже переживания зачастую идут на пользу. Мне нравится, когда я влюблен. А что касается отношений – это про другое. Отношения требуют погружения, работы. К сожалению, я не всегда готов дать человеку максимум того, что хотел бы. Поэтому знаю точно, человек рядом со мной должен быть понимающим.

В своем светлом будущем, надеюсь, я смогу наконец перестать куда-то бежать, найду гармонию и в личной жизни в том числе. Хочу научиться наслаждаться моментом здесь и сейчас, а не вечно гнаться за мечтой, но пока мне все мало.

А друзья практически все работают со мной, мы видимся почти каждый день. Если не в формате личной встречи, то по рабочим вопросам точно, поэтому почти все собрания TSOY INC проходят как дружеские тусовки, это не может не радовать.

Не создает ли это проблем, ведь есть общеизвестная истина – друзья и бизнес отдельно?

Это правда, кто бы что ни говорил, это очень сложно. Часто интересы пересекаются, возникают трудности, недопонимания, и тут необходимо абстрагироваться от личных отношений и погрузиться в работу. Сложно, но пока справляюсь. А вообще, если все же есть возможность, лучше не совмещать друзей и бизнес. И деньги не занимать, проще подарить и забыть. (Смеется)

В каких отношениях с родителями сейчас? Как поддерживаешь связь?

Мои родители – это мои ангелы-хранители, они оберегали меня всю жизнь. Мы с ними очень близки, несмотря на расстояние. Все, что я имею, это все благодаря им, их вкладу и стараниям, это самое ценное в моей жизни. Очень часто люди, которые меня не знают и знакомятся лично, сильно удивляются: “Ого, а я думал, ты высокомерный”, “Зазвездился” и прочее, а потом понимают, что это вообще не про меня. Как раз благодаря воспитанию, правильным жизненным ориентирам, которые дали родители, я всегда остаюсь простым открытым человеком. Ни о какой короне речи идти не может. В моей семье всегда было важно уважать других людей. Мама и папа смогли воспитать во мне человека, моя задача его сохранить.

Не могу сказать, что я суперправильный, совсем не святой. В жизни всякое бывало. У меня трудный закаленный характер, неугомонные амбиции, я очень вредный, вспыльчивый и требовательный. Много во мне качеств, которые борются со всеми добрыми правильными наставлениями, но оставаться человеком для меня всегда превыше всего.

С возрастом начинаешь ценить родительскую любовь, их труд. Я стараюсь как можно больше времени им уделять. Буквально недавно был у них в гостях, если нет возможности, беру билеты им в Москву. Возможности всегда находятся.

Как они отреагировали на твое желание уехать в Москву? Не было ли тебе страшно начинать все самому с нуля?

Страшно было и им и мне. Это сейчас с улыбкой вспоминаю, а тогда было прям вообще стрессово. В 17 лет покинул родительский дом и уехал в Алмату (по тем меркам, нереально крупный мегаполис). В тот период я был вообще безбашенный, это я сейчас утихомирился. Тогда все просто было: загорелся – решился – сделал. В Москву было переезжать сложнее. В Казахстане у меня уже было имя, концерты, кавер-группа. А в Москву приезжал практически никем. Вообще, отказываться от того, что уже есть, нереально сложно. Выйти за рамки своего комфорта – это как прыжок в бездну. Для меня Москва была именно бездной. Но мне всегда мало, вечно недостаточно того, что имею. Я решился. Поначалу было очень трудно: отказался от работы, продал машину, сдал квартиру в аренду, чтобы иметь минимальный заработок на необходимые вещи. Я помню первый год в Москве: не было ни дня, когда я не задавал бы себе вопросы “Что я делаю?”, “Почему я здесь?”, “Зачем я вообще это все затеял?”. Но несмотря ни на что, я решился на это. Родители уже привыкли, что я с самого детства был сам себе на уме, меня всегда тянуло на какие-то приключения. Поэтому я сегодня здесь.