Карантинный ЗОЖ: Елена Шифрина о том, как следить за питанием и фигурой во время самоизоляции

07.04.2020, 20:30, Разное

Изоляция изоляцией, но давайте помнить о том, что карантин так или иначе закончится, а впереди у нас – лето. И что бы ни случилось, всем надо выглядеть хорошо и, в первую очередь, заботиться о своем здоровье. Причем не только сейчас, когда это стало особенно модно.

О режиме питания

Сейчас, когда большую часть времени вы проводите в сидячем положении и в замкнутом пространстве, ваш метаболизм тоже замедляется. Поэтому не стоит перегружать организм обильными порциями – дома все вкусно, но будьте осторожны, не переедайте и помните, что одно пирожное будет вам стоить примерно 200 приседаний. Лучше ешьте помалу, но часто – 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса. Если времени совсем нет, можно купить готовый набор полезных снеков на целый месяц.

Заготовки на неделю

Следующий важный пункт – Meal prepping, то есть заготовки еды на неделю. Во время карантина особенно актуально делать заготовки по выходным для того, чтобы в будни не отвлекаться от работы. Когда посреди рабочего дня вы вдруг почувствовали голод и пошли на кухню, чтобы поесть, приготовление обеда может затянуться на пару часов – а в итоге вы не успеете выполнить множество важных задач.

Другая опасность: проголодавшись, вы отправитесь на кухню, и не найдя там ничего полезного, сделаете себе бутерброд на скорую руку с хлебом, колбасой и всем остальным, что найдете в холодильнике. За такой обед организм точно не скажет вам спасибо, а вялость и сонливость будут вашими спутниками до самого вечера. Поэтому мой вам совет – делайте заготовки! Как? Еще летом я снимала подробный видеогайд на эту тему, и сейчас он актуален как никогда.

О физической активности

Ради интереса я заглянула в приложение на телефоне и поняла, что в последнее время едва ли добираю до 1000 шагов в день, а в обычное время с легкостью “шагала” на все 10 тысяч! Такая статистика меня совсем не порадовала, поэтому я включила в свою рутину старые добрые домашние тренировки.

В сети сейчас есть достаточное количество тренеров и фитнес-блогеров, которые с радостью делятся своими тренировками абсолютно бесплатно. Вот некоторые из них, мои самые любимые:

• @madfit.ig и ее YouTube-канал Madfit, который всего за несколько месяцев набрал более 2 миллионов подписчиков – и на то есть причины! Ее главная фишка – 10-15-минутные тренировки на все группы мыщц под веселые и популярные музыкальные новинки. Заниматься – одно удовольствие!

• @adrienelouise и ее YouTube-канал Yoga with Adriene – тренировки, которые помогут успокоить ум и привести в порядок эмоции. Идеально подходят для продуктивного начала дня и для того, чтобы снять напряжение с мыщц спины в конце долгого рабочего дня в сидячем положении.

• @bohobeautifullife и YouTube-канал Boho Beautiful делятся эффективными тренировками с потрясающими видами на берегу океана, а еще – интересными веганскими рецептами. Берите на заметку!