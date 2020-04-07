 

Эксперты назвали ТОП-5 производителей, чьи автомобили быстро не заржавеют

07.04.2020, 20:30, Разное

Эксперты составили список машин, чей кузов наименее подвержен коррозии. Лидером рейтинга является Honda CR-V, поскольку вышеназванный элемент в транспортном средстве подвергается гальванической оцинковке.
Проще говоря, кузов автомобиля погружают в цинк, который взаимодействует с током. Речь идёт о самой качественной обработке, позволяющей разработчикам гарантировать отсутствие коррозии на протяжении многих лет. Такой же вид обработки применим и в машинах немецкого автоконцерна BMW, но модели данного бренда доступны меньшему количеству покупателей, из-за чего компания заняла лишь вторую строчку.

ТОП-3 закрывает Volvo: их транспортные средства подвергаются горячей оцинковке. Металлический кузов погружают в цинк температурой более 450 градусов. Последними представителями рейтинга становятся немецкие флагманы Porsche и Audi – они также проходят процедуру горячей оцинковки, подытожили специалисты.



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