 

МОТ спрогнозировала значительное сокращение занятости из-за пандемии

07.04.2020, 20:30, Новости дня

Международная организация труда в связи с кризисом из-за пандемии COVID-19 сообщила об опасениях сокращения 6,7% рабочих часов по всему миру во втором квартале 2020 года, что эквивалентно 195 млн человек, работающих полный день.

Так, существенные сокращения ожидаются в арабских государствах – 8,1%, что может составить 5 млн человек, занятых полный рабочий день; в Европе – 7,8%, что эквивалентно 12 млн человек и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 7,2%, что составляет 125 млн человек, передает «Интерфакс».

Большие потери ожидаются в странах с различным уровнем дохода, но особенно в странах с уровнем дохода выше среднего – 7%, что составит 100 млн человек, работающий полный день. Это существенно превышает показатель времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

Как утверждают эксперты, наиболее существенно могут пострадать гостиничный и ресторанный бизнес, производственный и розничный сектор, а также административная сфера.

На текущий момент полная или частичная приостановка работы предприятий затронула 81% от общего количества занятых в мире, составляющего 3,3 млрд человек.

Как ранее сообщал ВЗГЛЯД, по прогнозам МОТ, число безработных в мире из-за ситуации с пандемией коронавируса может вырасти почти на 25 млн человек. Эксперты Института прогрессивного образования определили профессии, которые окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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