Эксперты рассказали россиянам о новом виде мошенничества с банковскими картами

07.04.2020, 20:30, Разное

Эксперты рассказали о новом виде мошенничества с картами Сбербанка России, к которому прибегают злоумышленники. Для успешного взлома применялась программа TeamViewer.

Сергей Голованов, эксперт «Лаборатории Касперского», заявляет, что в марте отметили рост уровня мошенничества, где использовали приложение удаленного доступа. Выбранному человеку звонят по телефону, а затем сообщают, что он говорит с сотрудником финансовой службы безопасности Сбербанка и рассказывает о попытке взлома «Сбербанк Онлайн». Чтобы еще сильнее убедить человека к нему обращаются по имени, звонят на основной номер телефона, привязанному к банку. Также во время звонка слышно фоновый шум, схожий с шумом колл-центра, что окончательно убеждает человека. Позднее на телефон приходит сообщение с кодом, который просят не называть.

Эксперты рассказывают, что благодаря вирусу мошенники планируют взламывать приложение, а для удаления вредоносной программы и блока карты нужно скачать определенный софт. Люди доверяют такой информации и сами отдают пароль от «Сбербанк Онлайна».

Обманщики убеждают жертву установить вредоносную программу, которая помогает им контролировать гаджет. Верить такому предложению нельзя. Если подобный звонок поступил, то необходимо сразу положить трубку. Также необходимо проинформировать службу безопасности Сбербанка об инциденте.