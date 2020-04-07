 

Певица Земфира рассказала о работе над новым альбомом на карантине

07.04.2020, 20:30, Разное

Певица Земфира Рамазанова поделилась с фанатами своими душевными волнениями. Вокалистка призналась, что записывает новый альбом, находясь в самоизоляции на карантине.
На своей странице в Instagram рок-звезда Земфира Рамазанова поделилась постом, где сообщила, что находится дома в такое странное время, когда ничего непонятно. Певица призналась, что переходит от одного инструмента к другому и передает свои волнения в композициях. Она начала писать новый альбом и считает, что он уже закончен на 2/3.

Артистка призывает поклонников находиться дома, оберегать родных людей и тогда все получится. Земфира Рамазанова делится стремлением помочь людям в возрасте. Подписчики просят певицу заботиться о себе и скорее дописать альбом, чтобы насладиться ее творчеством.



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