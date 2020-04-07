Исход из КХЛ: армейцы Шалунов и Науменков едут в НХЛ

07.04.2020, 20:26, Новости дня

Нападающий столичного ЦСКА Максим Шалунов, контракт которого с армейским клубом заканчивается 30 апреля 2020 года, следующий сезон начнет в системе клуба Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхоукс". Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев в Instagram.

По его словам, 27-летний спортсмен отправится в "Чикаго", поскольку именно этот клуб обладает правами на игрока. Помимо Шалунова в Северную Америку может уехать еще один хоккеист ЦСКА Михаил Науменков, который хочет попробовать свои силы в НХЛ.

Ранее стало известно, что нападающий СКА Александр Барабанов подписал контракт с "Торонто Мэйпл Лифс", а форвард "Локомотива" Григорий Денисенко собирается продолжить карьеру во "Флориде".