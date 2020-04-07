 

“Князь Владимир” продлил приостановку рейсов до 7 июня

07.04.2020, 20:26, Новости дня

Приостановка рейсов круизного лайнера “Князь Владимир” продлена до 7 июня. Такое решение принято из-за продления в Краснодарском крае ограничительных мер в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщают “Вести Сочи” со ссылкой на страницу компании “Черноморские круизы” в “Инстаграме”.

Всем, кто уже приобрел путевки на отмененные рейсы, будут предложены компенсации. Туристы могут или аннулировать бронь (при этом будет возвращена полная стоимость билета), или перенести дату круиза на любую доступную в 2020 году.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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