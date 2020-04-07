Мнение: Зарплаты врачей в новой больнице, бесплатное банкротство и жилищный фонд России

07.04.2020, 20:20, Разное

1. В Новой Москве (то есть в бывшей части Московской области) сейчас ускоренными темпами строят огромную инфекционную больницу. Врачам, которые будут сражаться с короновирусом на переднем крае, установили весьма и весьма неплохие зарплаты, особенно по региональным меркам:

https://www.superjob.ru/vacancy/search/?keywords=Вороновское&geo[t][0]=4

Врач-инфекционист (в новую больницу поселения Вороновское)

Москва

Опыт работы от 1 года, высшее образование, полная занятость

до 300 000 руб.

Врач анестезиолог-реаниматолог (в новую больницу поселения Вороновское)

Москва

Опыт работы от 1 года, высшее образование, сменный график работы

до 350 000 руб.

Медицинский лабораторный техник (в новую больницу поселения Вороновское)

Москва

Опыт работы от 1 года, среднее специальное образование, сменный график работы

до 255 000 руб.

Санитар (в новую больницу поселения Вороновское)

Москва

Опыт работы от 1 года, сменный график работы

до 130 000 руб.

Заведующий инфекционным отделением (в новую больницу поселения Вороновское)

Москва

Опыт работы от 1 года, высшее образование, полная занятость

до 250 000 руб.

2. Государство помогает людям в сложной финансовой ситуации. Процедура банкротства станет бесплатной, граждане с долгами от 50 тысяч до 700 тысяч рублей смогут сравнительно легко от них избавиться:

https://iz.ru/994482/2020-04-01/v-rossii-sdelaiut-besplatnoi-protceduru-bankrotstva-dlia-fizicheskikh-litc

Кроме того, до 1 мая вводится запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов:

https://lenta.ru/news/2020/04/04/banksta/

Речь идет о тех, кто задолжал бюджетам или органам исполнительной власти субъектов России, а также кредитным организациям (если дело о банкротстве не было возбуждено ранее).

Счастливчики, у которых нет долгов, начнут сейчас смеяться. Однако для многих упрощение процедуры банкротства станет огромным облегчением.

3. На «Руксперте» вышла статья со статистикой по жилому фонду России:

https://ruxpert.ru/Статистика:Жилой_фонд_России

За путинскую эпоху жилищная ситуация в России улучшилась кардинально. Обеспеченность жильём на душу населения выросла более чем на треть – с 19,2 квадратных метров на человека в 2000 году до 25,8 квадратных метров в 2018 году.

Число квартир в стране увеличилось почти на 12 миллионов – с 55,1 миллиона до 66,9 миллиона. Средний размер квартиры вырос с 49,1 квадратных метров до 55,7. Доля семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях упала с 10,9% до 4,3%.

Единственная негативная тенденция – рост доли аварийного жилого фонда с 0,3% до 0,7%. Впрочем, эта цифра сохраняется уж много лет, так что можно сказать, что ситуация с аварийным жильём под контролем.