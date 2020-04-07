Мнение: Что это было?

07.04.2020, 20:18, Разное

В связи с возможной отменой донельзя странного карантина в России, наверно, стоит задаться вопросом – а что это было? Не только сам карантин-"самоизоляция", а вообще происходящее – как у нас, так и везде.

На сегодняшний момент, если убрать в сторону паническую волну в СМИ, нет сколь-либо внятных и обоснованных оснований утверждать, что нынешняя эпидемия выделяется чем-то из ряда вон выходящим от всех предыдущих, в том числе аномальных эпидемий вроде атипичных пневмоний из того же Китая или Саудовской Аравии. Есть только одно принципиальное отличие – информационное сопровождение. Пожалуй, именно оно является основной загадкой в происходящем сегодня. И загадкой вполне серьезной. Есть два варианта объяснения информационному психозу: либо он проектный, а значит, прикрывает истерикой об эпидемии какие-то проектные мероприятия групп влияния, либо это стихия, созданная современным информационным обществом.

Лично я склоняюсь ко второму варианту: законы развития информационного общества еще не изучены, но одно можно сказать с уверенностью – перенасыщение неструктурированной информацией при отсутствии адекватных методов ее обработки, структурирования, упаковки и превращения в знание является феноменальной угрозой, с которой человечество точно еще не сталкивалось. Это стихия огромной разрушительной силы, так как огромные массы людей начинают руководствоваться не разумными соображениями, а инстинктами.

Власть при этом также не имеет адекватных методов управления стремительно дичающей аудиторией. Демократические правительства склонны потакать настроениям толпы, ориентируясь всегда на электоральные соображения будущих выборов, авторитарные правительства решают проблему иначе, но не менее тупо – просто перекрывая каналы информации. А так как тотальное перекрытие в информационном обществе невозможно по определению (значительная часть экономики завязана на информационные потоки), то попытки введения цензуры только усиливают панические слухи и настроения.

Наконец, еще один аспект – управленческие провалы во всех странах за очень редким исключением. Россию я даже упоминать не буду – вертикаль просто рассыпалась. Сбежавший от проблем президент, бросивший страну в критической обстановке – лучшая характеристика созданного им режима власти и управления. Нами управляют не только воры, не только интеллектуально убогие троечники, но и банальные трусы. Сложно даже найти среди первых лиц стран, в которых сейчас идет эпидемия, столь ошеломляющего свидетельства личной несостоятельности высшего руководства.

Но и в других странах управление далеко не на высоте. Поддавшись массовому психозу, созданному СМИ и соцсетями, правительства были вынуждены реагировать на происходящее совершенно неадекватно. Плохо, когда на серьезную угрозу привлекают недостаточные ресурсы. Но ничем не лучше, когда угрозу среднего уровня начинают тушить как ядерную войну, привлекая на борьбу с ней неоправданно избыточные ресурсы, которые приходится отвлекать от текущих проблем. Соответственно, начинают стремительно расти угрозы "привычные". Если вы бронируете медицинские мощности на борьбу с коронавирусом, то вы неизбежно отменяете плановые операции, сокращаете прием больных с другими заболеваниями. В итоге получаете сразу множество всплесков, на которые перенапряженная система медицинской помощи уже не успевает реагировать вообще. Простой, пусть и абстрактный, пример – если на пожар овощного ларька вы отправите десятки дежурных экипажей, то они, во-первых, будут друг другу мешать, а во-вторых, некому будет реагировать на другие пожары. Поэтому пожарам присваивают соответствующие номера и категории, чтобы понимать, какие ресурсы для их ликвидации привлекать.

С нынешней эпидемией, похоже, обстоит примерно так же. В итоге мы получаем картину, где есть высокая смертность людей, в крови которых найден искомый коронавирус. Но вот от него ли они умирают – это большой вопрос. "В крови жертвы с перерезнным горлом найден коронавирус" – куда запишем покойного? В какую статистику? Вопрос абсурдный, но в условиях сегодняшнего дня ответ на него абсурден не менее – всех таких людей включают именно в статистику погибших от коронавируса. Публика требует жуткой статистики, и если на первой полосе утренней газеты не будут новые цифры новых смертей, то читатели бросятся покупать ту газету, где статистика будет в наличии. Это замкнутый круг, но это – сегодняшние реалии. Кстати, любопытный факт – Голикова доложила Путину, что в ходе случайной выборки примерно у 5% тестированных найдены антитела к нынешнему коронавирусу. Это значит, что он с нами уже не первый месяц. И если человек, который незаметно переболел для себя коронавирусом, все-таки умрет от какой-то другой болезни, то тестирование покажет у него следы того самого коронавируса. И куда его занесут? В какую статистику?

В реальности мы, по-видимому, имеем вполне тривиальную эпидемию вирусного заболевания, которое соберет свой "урожай", как собирают его все без исключения сезонные вирусные эпидемии. В США, к примеру, грипп прошлого сезона убил 50 тысяч человек. Сегодня США занимают лидирующие позиции в эпидемии коронавируса с 10 тысячами погибших. В пять раз меньше. Зато сколько шума. Да, погибнет еще несколько тысяч, возможно, десятков тысяч. Но их вряд ли будет больше, чем при предыдущих эпидемиях вирусных заболеваний. Это реальность нашей жизни – люди умирают от различных, в том числе и вирусных, заболеваний. Мы вообще все смертны, если на то уж пошло.

Проблема не в заболевании как таковом, а в том, что существующие системы управления неадекватны возникающим вызовам. Ни на Западе, ни на Востоке. Где-то лучше, где-то хуже, но в целом неадекватны. Опять же – я не беру Россию, Иран, какую-нибудь Венесуэлу и прочие страны-изгои. Они вне списка ввиду полной неадекватности их режимов вообще к любой угрозе – не только эпидемической.

Решение – не в строительстве больниц, госпиталей или моргов. Решение – в создании дееспособных национальных структур управления и реагирования на эпидемические вызовы, а также в создании координирующей, а если речь зайдет о реальной пандемии, то и руководящей структуре борьбы с этой угрозой. ВОЗ, очевидно – не та структура. Она полностью подчинена различным спонсорским фондам типа фонда Билла и Мелинды Гейтс, подконтрольна фармацевтическим корпорациям, а потому продвигает их интересы.

Но сегодня это, видимо, благие пожелания. Сейчас эпоха полного отсутствия каких-либо правил, а потому проблемы возникают и решаются одним способом – стихийно. Как получается. Разумным такое поведение человечества не назовешь, но мы и не выглядим разумными, говоря откровенно.

Поэтому эта эпидемия не последняя, и скорее всего, мы с каждым разом будем сталкиваться со все более мощными волнами информационного психоза. И эту проблему тоже нужно решать, так как нас в итоге может убить не вирус, а банальная паника. Что хуже – вопрос, конечно, интересный.