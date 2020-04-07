Большинство компаний захотели оставить сотрудников на «удаленке» после коронавируса

07.04.2020, 20:16, Новости дня

Многие крупные компании рассматривают возможность перевести сотрудников на постоянную удаленную работу после завершения пандемии коронавируса, свидетельствует исследование консалтинговой фирмы Gartner.

По данным проведенного в марте опроса среди 317 финансовых директоров, 74% компаний готовы перевести от 5% сотрудников на удаленную работу на постоянной основе, когда закончится пандемия, информирует «Интерфакс».

Около четверти респондентов сообщили, что планирует оставить работать из дома не менее 20% персонала.

«Эти данные демонстрируют, какое долгосрочное влияние окажет нынешний кризис из-за коронавируса на способы ведения бизнеса. Финансовые директора, которые и без того вынуждены жестко контролировать расходы, четко осознали экономические преимущества удалённой рабочей силы», – сказал Александр Бант, вице-президент Gartner по вопросам исследования финансовой деятельности.

Компании рассматривают перевод части сотрудников на удаленную работу в качестве одного из способов сокращения расходов, что особенно актуально в условиях кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, подчеркивают в Gartner. Это также позволит избежать сокращений и минимизировать негативное влияние пандемии на деятельность компаний.

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что многие процессы останутся онлайн и после завершения пандемии.

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