В Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике

07.04.2020, 20:16, Новости дня

Опрос, проведенный по всему миру, показал, что около половины компаний собирается пересмотреть отношения с поставщиками в пользу более надежных предложений внутри страны, что означает конец глобализации в ее нынешнем виде, пишет немецкая газета Die Welt.

Особенно ярким примером называют защитные маски, в этой сфере почти весь мир зависит от Китая, и многие политики и экономисты призывают что-то предпринять для сокращения этой зависимости, передает текст статье немецкого издания RT.

Die Welt отмечает, что подобное происходит повсеместно, что показывает опрос консалтингового общества EY. Огромное количество предприятий уже вносит изменения в свои цепочки поставок, причем не только в сфере медицины, но и почти во всех отраслях промышленности. В итоге в ближайшие годы произойдет частичный уход от глобализации, что вызовет рост инфляции.

Опрос в марте проводился среди 2,9 тыс. руководителей предприятий по всему миру. Выяснилось, что 39% фирм по всему миру считают, что последствия пандемии будут тяжелыми, только 5% отметили, что коронавирус никак не повлияет на их работу.

При этом более половины фирм в мире уже предпринимают шаги по изменению своих сетей поставки. Издание считает, что в будущем решающим аргументом при выборе поставщика для многих будет не один лишь уровень расходов, а такие параметры, как надежность и непрерывность поставок.

«Коронавирус выявляет уязвимости глобализованной экономики и может привести к тому, что предприятия в будущем, возможно, снова будут более активно вести производство на локальном уровне», – отметил главный экономист французской инвестиционной компании Ostrum Asset Management Филип Вехтер.

При этом цепочку поставок хотят изменить и китайские компании.

Глобализация может еще стремительнее пойти на убыль, считают экономисты, так как правительства могут воспользоваться заботой о здоровье граждан и для новых ограничений в торговле, путешествиях и миграции. Таким образом, мечты президента США Дональда Трампа и других противников глобализации воплощаются в действительность, пишет Die Welt.

Издание считает, что приведет это в первую очередь к удорожанию товаров.

Газета ВЗГЛЯД уже писала, что глобализация не переживет пандемии.