 

Генсек ООН заступился за ВОЗ перед Трампом

07.04.2020, 20:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выполняет колоссальную работу по помощи всем странам в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя критику в адрес ВОЗ со стороны президента США Дональда Трампа.

«Для генерального секретаря ООН ясно, что ВОЗ под руководством Тедроса Аданома Гебрейесуса проделала колоссальную работу по (борьбе с, – прим. ВЗГЛЯД) COVID-19, по оказанию помощи странам, посылая им миллионы единиц медицинских средств, проводя обучение специалистов, разрабатывая руководства по действиям с ситуации с вирусом», – приводит его слова ТАСС.

Дюжаррик также отметил, что «не такое большое освещение» получают успехи ВОЗ по борьбе с эпидемией Эболы в Африке.

Напомним, ранее Трамп заявил, что ВОЗ облажалась, так как рекомендовала США не закрывать границы с Китаем на ранних стадиях распространения заболевания.



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