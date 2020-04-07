 

Супруга Алека Болдуина забеременела пятым ребенком после двух выкидышей

07.04.2020, 20:09, Разное

Жена Алека Болдуина Хилария Болдуин заявила о пятой беременности. Она смогла забеременеть после двух выкидышей, последний из которых случился 4 месяца назад.
На своей странице в Instagram Хилария Болдуин пояснила о счастливом событии. Она показала видео с круглым животом в кабинете УЗИ. Также подписчики смогли слышать биение сердца малыша в утробе матери. Счастливая супруга голливудского актера сообщила, что с ребенком все замечательно и о радостном событии она решила известить поклонников.

Напомним, что у Алека и Хиларии Болдуин растут четверо общих детей. Также у актера есть дочка Айрленд от актрисы Ким Бейсингер.



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