 

В РФ стартовал предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro

07.04.2020, 20:09, Разное

Бренд Huawei объявил начало предзаказа на планшет MatePad Pro на территории Российской Федерации. По мнению разработчиков, указанный гаджет вполне способен заменить пользователям РС.
Изготовители рассказали о технических характеристиках устройства. Планшет MatePad Pro, имеющий в составе диагональ в 10,8 дюйма, обладает соотношением сторон дисплея 16:10. В девайсе предусмотрена установка мощного восьмиядерного процессора Kirin 990, способного справиться с большими нагрузками. Предполагается опция одновременного запуска на мониторе приложений в количестве не менее трех. Дополнительно предусмотрен вывод на него ретрансляции дисплея смартфона Huawei, давая таким образом возможность для приема звонков, отправки сообщений или обмена файлами.

Сообщается, что минимальная цена планшета будет составлять почти 45 тысяч рублей. Начало же открытых продаж Huawei MatePad Pro анонсировано на 17 апреля.



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