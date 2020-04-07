На северо-востоке Москвы появится суперпарк

07.04.2020, 20:08, Новости дня

Все зеленые зоны Восточного и Северо-Восточного административных округов Москвы решено объединить в один грандиозный парк, информирует московский комитет по архитектуре и градостроительству.

Суперпарк объединит главный ботанический сад РАН, парк «Останкино», «Сокольники», «Сад будущего», парк «Акведук», национальный парк «Лосиный остров» и другие зеленые зоны ВАО и СВАО. От Останкинского района до Метрогородка появится объединенная благоустроенная территория парка. В том числе предусмотрены удобные пешеходные переходы через магистрали и железную дорогу, сообщает «Московский комсомолец».

Площадь суперпарка составит 20 квадратных км. На территории сделают велодорожки и прочие элементы благоустройства.

По мнению специалистов, все эти парки развиваются успешно, но отдельно друг от друга – между ними нет нормальных пешеходных пространств.

«Концепция, разрабатываемая сейчас Институтом Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры, предполагает организацию удобных пешеходных путей и веломаршрутов в наиболее проблемных точках территории вдоль реки, на участке от МЦК «Ботанический сад» до ул. Краснобогатырская. Проект также предусматривает ревитализацию поймы Яузы в зоне Ростокинской камвольно-отделочной фабрики, расширение переходных и велосипедных связей под проспектом Мира и строительство моста, который свяжет «Сокольники» и «Лосиный остров», – объяснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.