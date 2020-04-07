Рекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк

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07.04.2020, 20:08, Новости дня

В штате Нью-Йорк за сутки выявлен 731 случай заражения новым коронавирусом. Это самый высокий показатель за сутки, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Плохие новости заключаются в том, что количество нью-йоркцев, умерших от коронавируса, возросло с 4 тыс. 758 до 5 тыс. 489. Это самый значительный суточный прирост», – приводит его слова ТАСС.

«Количество госпитализаций возросло с 358 до 659 в день, однако средний показатель за три дня снизился, что является хорошей новостью», – сказал губернатор.

За сутки из больниц выписаны 1 тыс. 224 человека по сравнению с 1 тыс. 179 в предыдущие. Число заразившихся в штате выросло до 138 тыс. 836 и остается самым высоким в США.

Следующими после Нью-Йорка по этому показателю идут штаты Нью- Джерси, Мичиган, Калифорния, Луизиана и Массачусетс.

Число погибших в США от коронавируса, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило 11 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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