“Мы теперь все вирусологи”: Путин пошутил во время совещания (видео)

07.04.2020, 20:00, Разное

Президент Владимир Путин пошутил про коронавирус в ходе совещания, посвященного борьбе с распространением китайской инфекции. Видеозапись случившегося появилась в Сети.

По словам лидера, все граждане стали “специалистами” в области вирусологии. “Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи”, – с иронией отметил Владимир Путин, добавив, что сейчас крайне важно мнение настоящих экспертов, передает ТВ Центр.

Во время заседания президент также заявил, что пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, сообщает “Царьград”. Чтобы избежать большого количества жертв, России следует учиться на чужих ошибках, а не на своих, подчеркнул лидер.