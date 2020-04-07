WhatsApp для борьбы с фейками запретил пересылать сообщения нескольким людям за раз

07.04.2020, 19:54, Разное

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp запретил пересылать нескольким людям за раз «вирусные» сообщения, которые уже отправлялись через цепочку из пяти и более людей.

«Мы заметили, что количество случаев пересылки сообщений существенно возросло. Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации, — объявили разработчики мессенджера в своем блоге. — Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения».

Ранее можно было добавить до 256 контактов в каждый список рассылки. После того, как в Индии мессенджер обвинили в подстрекательстве к насилию из-за недостоверных сообщений, WhatsApp в прошлом году также стал помечать двумя стрелками часто пересылаемые сообщения. С прошлой осени пользователь может указать в своем профиле, кто имеет право добавлять его в групповые чаты.

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