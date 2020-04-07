Трамп: ВОЗ облажалась
07.04.2020, 19:53, Новости дня
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) облажалась, сообщил президент США Дональд Трамп, вспомнив о рекомендации ВОЗ для Соединенных Штатах не закрывать границы с Китаем на ранних стадиях распространения заболевания.
«ВОЗ действительно облажалась», – написал он в Twitter.
Трамп добавил, что ВОЗ финансируется в большей степени США, но также и Китаем.
«Мы внимательно это изучим. К счастью, я отклонил их совет о том, чтобы держать наши границы открытыми для Китая на ранней стадии. Почему они дали нам такую ошибочную рекомендацию?» – добавил президент США.
Между тем, американский сенатор Тед Круз в Twitter заявил, что глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейсус «подчиняется воле Коммунистической партии Китая».
Отметим, что число смертей от коронавируса США превысило 11 тыс. Заражены 368 тыс. человек.
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