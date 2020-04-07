 

Елена Малышева считает, что коронавирусом заразятся почти все

07.04.2020, 19:53, Разное

Елена Малышева пояснила о коронавирусной инфекции и иммунитете. Телеведущая считает, что вирусом заразятся практически все, но в легкой форме.
Елена Малышева в разговоре с корреспондентом Ариной Шараповой говорила о коронавирусе. Ведущая не хочет верить, что вирус запущен искусственно. Даже если он выведен лабораторно, то это плохой опыт, который навредит и самим создателям. Елена Малышева думает, что COVID-19 заразятся многие, но у здоровых людей организм сам запустит защиту против него, а это значит, что иммунная система должна с ним справляться самостоятельно.

Также ведущая-терапевт не верит, что пандемия будет повторяться осенью. До того времени уже будет сформирован иммунитет популяции и все смогут перенести заболевание на ногах и даже без лекарственных препаратов. Она проводит аналогию с гриппом, развивающимся сезонно, считая, что и коронавирус будет таким же.



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