 

Эпидемиологическая кривая в Италии начала снижаться

07.04.2020, 19:48, Новости дня

Представитель Высшего института здоровья Джованни Рецца сообщил о снижении эпидемиологической кривой в Италии, информирует Rai News 24.

«Наконец, похоже, началось снижение количества заражений. Из плоской стадии эпидемиологическая кривая перешла в стадию снижения. Нужно подождать данных в ближайшие дни, чтобы быть уверенными (в этой тенденции, – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

В стране снизилось число новых заражений до 880 при среднем показателе последних дней на уровне 2 тыс. заразившихся, говорится в сводке Департамента гражданской защиты.

Число вылечившихся достигло 24 тыс. 392, что  на 1 тыс. 555 больше, чем накануне. Умерли от нового коронавируса за последние сутки 604 человека.

Общее число заразившихся с начала эпидемии, включая выздоровевших и умерших, составило 135 тыс.  586 человек.

В США число жертв коронавируса превысило 11 тыс. человек. В РФ число инфицированных достигло 6 тыс. 343 человек, за последние сутки подтверждено 954 новых случая заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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