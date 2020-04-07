Биржевые индексы США открылись ростом

07.04.2020, 19:36, Новости дня

Американские биржевые индексы во вторник открылись ростом на фоне появления первых признаков замедления роста числа случаев заражения коронавирусом в США, внушающих надежду, что жесткие карантинные меры оказались эффективными.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 857,45 пункта или 3,78 процента, достигнув отметки 23 537,44. Индекс S&P 500 открылся повышением на 74,97 пункта или 2,81 процента до отметки 2 738,65, а Nasdaq Composite вырос на 216,75 пункта или 2,74 процента до отметки 8 129,99.

В преддверии открытия торгов курс доллара США опустился, в то время как более рисковые валюты выросли в связи с надеждами на смягчение карантинных мер в некоторых странах.

Оптимизма инвесторам добавили и надежды на то, что ведущие производители нефти договорятся о сокращении объемов добычи, чтобы поддержать цены.

Курс доллара в последние недели отличается повышенной волатильностью, однако действия центробанков, направленные на смягчение ажиотажного спроса, несколько успокоили рынки.

Курс доллара в отношении корзины ключевых валют снизился на 0,7 процента, отражая повышение склонности к риску на рынках ценных бумаг. Европейские биржи второй день подряд демонстрируют рост.

Курс фунта стерлингов также вырос, несмотря на то, что инвесторы с волнением ждут новостей о состоянии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого перевели в отделение интенсивной терапии в связи с обострением симптомов коронавируса.

Как отмечают аналитики, хотя состояние Джонсона явно вызывает беспокойство, маловероятно, что это вызовет изменения политики правительства по борьбе с вирусом. По последним данным, фунт вырос на 0,6 процента.

Доллар упал на 0,1 процента в отношении японской иены, в то время как премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник объявил чрезвычайное положение в ряде регионов страны с целью сдержать распространение коронавируса.

Евро вырос на 0,8 процента до 1,08835 доллара.

«Волатильность на рынках валюты и ценных бумаг снижается. Мы знаем, что центробанки проделали хорошую работу, чтобы смягчить давление на долларовых рынках, и эти меры начинают действовать», – отмечает стратег Societe Generale Кеннет Бру.

Цены на нефть во вторник также повысились в связи с надеждой на сокращение объемов добычи на фоне резкого падения спроса в связи с пандемией.

Особенно уверенный рост продемонстрировали валюты, зависимые от сырьевого фактора, такие, как норвежская крона и южноафриканский ранд.

Австралийский доллар вырос на 1,5 процента.

Эти валюты понесли большие потери в прошлом месяце, когда инвесторы оказывали предпочтение более безопасному доллару.