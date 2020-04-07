Помпео – о внесении Русского имперского движения в список глобальных террористических организаций

07.04.2020, 19:36, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал официальное заявление, прокомментировав решение внести Русское имперское движение (РИД) в список глобальных террористических организаций. Как отмечается в заявлении, это первый случай, когда в список попала организация, проповедующая идею превосходства белой расы.

Помпео напомнил, что президент Дональд Трамп призвал «в едином порыве осудить расизм, фанатизм и идею превосходства белой расы». По словам госсекретаря, принятое решение подкрепляет это осуждение широкими полномочиями Госдепартамента по борьбе с терроризмом.

Как пояснил Помпео, РИД и его лидеров Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трущалова внесли в список за «осуществление подготовки к совершению актов терроризма, угрожающих национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

По словам госсекретаря, принятые меры призваны «лишить террористов ресурсов, необходимых им для осуществления подготовки к совершению терактов». Помимо прочего, внесение в список предусматривает замораживание всех их активов, находящихся в юрисдикции США, и запрет на ведение дел с ними для американских граждан.

«РИД занимается боевой подготовкой неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе и ведет активные усилия, чтобы сплотить подобные группировки в единый фронт для борьбы с теми, кого они считают своими врагами, – говорится в заявлении. – У РИД есть два тренировочных лагеря в Санкт-Петербурге, которые, вероятно, используются для обучения ведению боя в лесных и городских условиях, обращению с тактическими вооружениями и рукопашному бою». Воробьев является основателем и лидером группировки, Гариев возглавляет военизированное подразделение РИД, Имперский легион, а Трущалов является координатором по внешним связям.

Как поясняется в заявлении госсекретаря, в 2016 году боевую подготовку в РИД прошли двое граждан Швеции, впоследствии совершившие серию терактов в Гетеборге. Организация также тренировала сторонников превосходства белой расы из Германии, Польши и Финляндии.

По словам госсекретаря, внесение РИД в список глобальных террористических организаций стало возможным благодаря указу президента Трампа, который позволяет Госдепартаменту вносить в список террористических организаций группировки и лиц, которые занимаются подготовкой к совершению терактов, а также лидеров таких группировок.

Внесение организации в список «уведомляет американскую общественность и мировое сообщество о том, что РИД принимает участие в подготовке к совершению актов терроризма», подчеркнул Помпео, добавив, что подобные решения «разоблачают и изолируют» террористов, лишают их доступа к американской финансовой системе и оказывают содействие работе правоохранительных органов и других ведомств.