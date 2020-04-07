Преступники стали грабить возвращающихся из магазина с продуктами россиянок

07.04.2020, 19:35, Новости дня

В ряде регионов РФ фиксируются случаи нападения преступников на женщин, которые несут продукты из магазина. В Сети появилось видео очередного такого нападения.

Днем 4 апреля в Челябинске неизвестный напал на женщину у подъезда ее дома на Университетской набережной. На кадрах с камеры видно, что гражданкас пакетом и двумя сумками подходит к подъезду, когда к ней подбегает злоумышленник в маске и пытается выхватить из рук сумку. Пострадавшая не отпускала свои вещи и в результате упала на асфальт. Грабитель тащит ее по асфальту, вырывает сумку и убегает. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж), но преступник пока не задержан, передает 1Obl.ru.

Похожий случай произошел в Приангарье. В городе Шелехов 30-летний молодой человек подошел к 70-летней пенсионерке, которая вышла из продуктового магазина с покупками и предложил помочь донести пакет до дома. Когда доверчивая гражданкаотдала ему пакет, злоумышленник бросился бежать. Когда преступника задержали, он заявил, что в последний момент «пожалел бабушку» и, забрав себе лишь кошелек, кинул пакет с едой на асфальт. Подозреваемый в грабеже уже был судим за аналогичные преступления, уточнили в полиции Иркутской области.

В Петербурге на днях гражданкапошла за покупками, но на выходе из магазина на нее напали преступники и, угрожая ножом, отобрали пакеты, сообщает «КП». А в Гатчине Ленобласти, как сообщает 47news, неизвестный напал на 49-летнюю женщину-бухгалтера на улице Изотова: преступник ударил ее по затылку так, что она потеряла сознание. А очнувшись, гражданкаобнаружила, что у нее украли деньги и пакет с продуктами. Ущерб — всего около 1600 рублей.

В Казани 4 апреля неизвестный напал на 80-летнюю пенсионерку на улице Файзи, когда гражданкавозвращалась из магазина с продуктами.

К ней подбежал молодой человек и вырвал тележку с едой и кошельком. Ущерб составил более 6 тысяч рублей. Участковый узнал преступника при просмотре видео с камер наблюдения — он привлекался к уголовной ответственности за кражу кабеля в одном из домов на улице Файзи. Постовые задержали подозреваемого, хотя тот пытался оказать сопротивление. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», также в отношении задержанного составлены административные протоколы по статьям КоАП Российской Федерации «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Назначено наказание в виде административного ареста, передает РИА «Новости».