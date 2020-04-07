 

Последствия коронавируса будут страшны: пора начинать посадки

07.04.2020, 19:35, Новости дня

Овощи и фрукты подорожают в 3-5 раз – главный редактор «Блокнота».

Главный редактор «Блокнота» и самой тиражной подписной газеты страны «Хозяйство» Олег Пахолков – об еще одном страшном последствии коронавируса:

Други мои, к большому сожалению овощи и фрукты подорожают в 3-5 раз к новому году.

Поэтому я, как главный редактор газеты «Хозяйство», рекомендую всем ехать на дачи и сажать, если мы хотим витаминчики.

К сожалению, наступают тяжелые времена, в том числе и продуктовые. Не то чтобы коронавирус действовал на овощи и фрукты, просто рабочих рук в мире стало очень мало. Во-первых, многие разогнаны по домам, а во-вторых, мигранты, которые работали на полях, в том числе и в России, все поехали по домам.

Мигрантов сегодня нет ни в Италии, ни во Франции, ни даже в Израиле. Сегодня огромные проблемы с производством продуктов питания. Конечно зерно будет, может сильно не переживать. Голода не будет, комбайны работают, слава богу производить зерновые не так сложно – один человек на комбайне выехал, а другой пропахал на тракторе.

А вот все, что требует большого труда, требует труда мигрантов… мы сами то пообленились, и к сожалению сегодня все это загибается. И на чеснок, на лук, на клубнику цены будет заоблачные.

Как редактор газеты «Хозяйство» могу сказать, что многие мои читатели уже давно занимаются не клубникой, а цветниками, газонами, красивыми елочками. Так вот самое время вернутся нам всем обратно. Распахать свои огороды, свои дачи, научится купорить, вернуться ко всему этому.

Времена идут такие: тот, кто ел икру, будет есть красную рыбу, тот кто ел красную рыбу – будет есть свинину, тот, кто ел свинину – будет есть курицу, а тот кто еле на курицу зарабатывал, к сожалению, будет есть макароны и другого не будет.

Зарплаты в любом случае достаточно серьезно просядут, и если даже они останутся в том же варианте – ну тогда их инфляция сожрет, в среднем продукты питания к концу года, я думаю, подорожают на 50 процентов, а овощи и фрукты подорожают в 3-5 раз.

Привет, любимые дачи, возвращайтесь! Я лично в этом году восстановлю гораздо больше грядок у себя.

Всем привет!



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