Власти Китая открыли выезд из Уханя
07.04.2020, 19:30, Новости дня
Спустя 76 дней изоляции власти Китая разблокировали выезд из Уханя, ставшего очагом эпидемии коронавируса.
Трассы открыли в ночь на 8 апреля, людям разрешили выехать из города. Прямую трансляцию с места вело Центральное телевидение КНР, передает РИА «Новости».
Ухань был изолирован от внешнего мира с 23 января. С 28 марта в Ухане возобновили железнодорожное сообщение на въезд в город, с 8 апреля откроют на выезд, также частично возобновят авиасообщение.
Власти провинции Хубэй сообщали, что 8 апреля с города планируется снять карантин. Выехать будет разрешено при условии, что человек здоров и не представляет опасности для окружающих.
1 апреля сообщалось, что первый поезд из Уханя после возобновления движения привезет в Европу маски.
29 марта госкомитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что распространение коронавируса на территории Китая остановилось.
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