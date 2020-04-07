Ученые нашли экзопланету в форме сплющенного мяча

07.04.2020, 19:30, Разное

Научные сотрудники, представляющие обсерваторию Калар-Альто, заявили об обнаружении новой экзопланеты, обладающей формой сплющенного мяча. Подобный вид данного объекта исследователи объяснили влиянием гравитационных сил.

Данную экзопланету решили назвать KOI 1843.03: она вращается вокруг красного карлика, обладающего примерно 50% массы Солнца, расстояние до Земли – почти 400 световых лет. При этом, объект находится очень близко к своей звезде. В целом, вес и размеры KOI 1843.03 почти в 2 раза меньше земных. Ученые считают, что в состав новой экзопланеты преимущественно входит железо с долей в более 65%. При этом, благодаря данному металлу невозможен разрыв от воздействия мощных гравитационных сил.

К слову, Земля состоит из металла примерно на 30-33%, отмечают исследователи. В результате компьютерного моделирования стало известно, что у KOI 1843.03 действительно вытянутая форма. Отметим, чтобы найти объект эксперты воспользовались методом спектроскопического измерения радиальных скоростей звезд.