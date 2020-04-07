 

Lufthansa из-за коронавируса прекратила работу «дочки» Germanwings

07.04.2020, 19:30, Новости дня

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group в рамках первого пакета мер по реструктуризации из-за коорнавируса прекращает работу входящего в группу лоукостера Germanwings.

«Летные операции Germanwings прекращаются. Все связанные с этим операции будут обсуждаться с профсоюзами», – сообщается в пресс-релизе Lufthansa, передает РИА «Новости».

Среди других мер – полный вывод из эксплуатации шести Airbus A380, семи A340-600, пяти Boeing 747-400, временный вывод 11 Airbus A320. Airbus A380 планировалось продать в 2022 производителю Airbus. A340-600 и Boeing 747-400 планировалось постепенно выводить из эксплуатации по экономическими и экологическим соображениям.

Кроме того, будет снижено число операций в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне. Уже начавшиеся меры реструктуризации в Austrian и Brussels Airlines будут активизированы, компании также работают над снижением числа авиапарка, над аналогичной задачей работают в Swiss airlines. Группа Lufthansa прекратила все контракты лизинга на условиях обслуживания имущества.

Как сообщали ранее, крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 6 апреля временно сократил частоту полетов по России. Кроме того, авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлота», на фоне пандемии коронавируса приостанавила все рейсы с 1 апреля по 31 мая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / МИД опроверг присутствие российских наемников в Мозамбике

01.04 / Россия на два дня села на карантин, на третий встала и пошла

04.02 / Газпром на треть пополнил госбюджет Украины из-за транзита газа

07.02 / В Китае число погибших от нового коронавируса составило 636 человек

22.03 / В Украине восемь человек с коронавирусом выздоровели

14.02 / Лукашенко заявил, что руководство РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители

10.02 / Икона, монеты, книги, медали. Таможенники сообщили, что женщина пыталась вывезти в Польшу более 100 старинных предметов

04.02 / Путин уверен, что Россия победит коронавирус, как победила лихорадку Эбола

17.02 / Платная парковка в Москве расширилась и подорожала с 17 февраля

27.03 / Лукашенко заявил, что в Москве, Нью-Йорке и Лондоне жить нельзя: это “конгломераты, где людей, как тараканов”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска