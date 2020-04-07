Чемпион мира разгружает грузовики с крупами и развозит продукты пожилым людям на самоизоляции

07.04.2020, 19:30, Новости дня

Пятикратный чемпион мира по армлифтингу из Брянска Александр Бояров присоединился к волонтерской акции по доставке продуктов пожилым людям, находящимся в самоизоляции. «Сегодня мы разгрузили, например, целую машину продовольствия», – рассказал спортсмен газете ВЗГЛЯД. Вместе с друзьями Бояров также развозит продукты пенсионерам на дом.

«У нас сформировался волонтерский штаб. Он координирует помощь пожилым людям в самоизоляции, у которых нет родственников. Последние две недели вместе с другими спортсменами я развожу таким людям продукты домой. Сегодня мы разгрузили, например, целую машину продовольствия. Столько перекидали пакетов и мешков с гречкой и рисом!», – рассказал 5-кратный абсолютный чемпион мира по армлифтингу, чемпион мира по стритлифтингу Александр Бояров.

Ранее Бояров по указанию оперативного штаба развез продукты сразу по 11 адресам в Брянске. «Люди реагируют очень доброжелательно. Некоторые удивляются, когда нас видят, говорят: «Ребята, вы такие большие!». На мне при этом одежда с символикой Общероссийского народного фронта. Люди видят, что мы не какие-то мошенники, что представляем организацию. Относятся доверительно», – заверил собеседник.

Стоит отметить, что в регионе Боярова многие знают в лицо, поскольку чемпион часто появляется в эфире брянского ТВ и ведет активную деятельность в соцсетях. «Многие ребята, которые за мной тянутся, узнав, что я стал волонтером, пишут, что готовы тоже поучаствовать в акции #МЫВМЕСТЕ», – признался спортсмен.

«Я давно стараюсь помогать людям, работаю в системе реабилитации инвалидов. Хочу доказать, что в такое сложное время не только медики могут бороться. Спортсмены тоже вносят свой вклад в борьбу. Можно и нужно всем миром помогать более слабым», – подчеркнул Бояров.

Как сообщала накануне газета ВЗГЛЯД, в РФ с 21 марта запущена общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Организаторами выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.

К понедельнику на сайте акции в разделе «Хочу помочь» было подано 6 618 предложений от компаний, объединений и частных лиц. Так, более 380 партнеров выразили готовность выделить деньги на борьбу с COVID-19. Также компании предлагают помощь в сфере медицины, информационных и цифровых услуг, например, обеспечение бесплатной сотовой связи волонтерам, задействованным в работе региональных штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Что касается конкретно Брянской области, то здесь к акции #МЫВМЕСТЕ присоединились уже более 600 волонтеров. Добровольцы доставляют пожилым людям продукты и медицинские препараты. Получено уже более 350 заявок на оказание добровольческой помощи.