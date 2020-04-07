Захватывающие трюки и десятки музыкальных альбомов: Чем прославился 66-летний актёр Джеки Чан

07.04.2020, 19:30, Разное

Сегодня, 7 апреля, гонконгский актёр, каскадёр и бизнесмен Джеки Чан празднует 66-й день рождения. Артист, сыгравший в многочисленных боевиках, покорил миллионы зрителей захватывающими трюками в собственном исполнении, но кроме того, прославился как музыкант, записавший десятки альбомов.

У многих зрителей, хотя бы единожды смотревших фильм с участием Джеки Чана, при упоминании его имени перед глазами возникают захватывающие сцены с погонями, драками, схватками и «головокружительными» трюками. Примечательно, что последние актёр чаще всего выполняет сам, не пользуясь помощью каскадеров. При этом многим фанатам артиста известен любопытный факт о том, что воплощающий на экране бесстрашных персонажей Джеки Чан в реальной жизни панически боится игл. В Поднебесной 66-летний Джеки Чан известен как один из самых богатых людей страны и успешный бизнесмен, владеющий спортивными залами, бутиками, заведениями общественного питания и кинотеатрами.

Кроме бизнеса и работы в кино он увлекается музыкой. В «копилке» артиста около двух десятков альбомов, востребованных среди жителей Азии. Несмотря на далеко не юный возраст Джеки Чан продолжает заниматься спортом, ведёт здоровый образ жизни и находится в прекрасной физической форме, чем подаёт пример многочисленным фанатам, стремящимся быть похожими на кумира.