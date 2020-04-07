Пациент умер в машине скорой в Казани из-за заблокировавшего проезд автомобиля

07.04.2020, 19:28, Новости дня

Следователи завели дело против водителя легковушки из Казани, который не пропустил карету скорой помощи, в результате чего медики не смогли спасти находившегося в машине пациента, сообщается на сайте СК России.

События произошли 30 марта в Казани. На машине скорой помощи в республиканскую клиническую больницу везли пациента, у которого был диагностирован инфаркт миокарда. Следствие полагает, что из-за действий водителя легкового автомобиля медработникам не удалось своевременно доставить пациента в больницу, и человек скончался, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по статье «воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента», – говорится в сообщении.

Ранее ярославские следователи инициировали проверку инцидента, когда легковой автомобиль также заблокировал проезд автомобиля скорой помощи с ребенком.

Напомним, Госдума приняла законы, устанавливающие ответственность за недопуск автомобилей скорой помощи к пациентам и воспрепятствование работе медиков.