К созданию вакцины от коронавируса привлекли военных химиков

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07.04.2020, 19:28, Новости дня

Ученые 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ принимают участие в создании вакцин от коронавируса вместе с Минздравом и ФМБА, сообщил начальник управления войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Также 48-й ЦНИИ занят работой по созданию средств профилактики коронавируса, сказал Кириллов, передает ТАСС.

«Проведена регистрация набора реагентов, разработанных совместно с научно-производственной фирмой «Синтол». Набор допущен к обращению на территории Российской Федерации», – сказал генерал.

Он отметил, что набор реагентов не требует специальных условий транспортировки, имеет длительный срок хранения и обладает высокой чувствительностью.

Напомним, вакцина, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА, вошла в список перспективных вакцин, составленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

До этого ФМБА разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе «Даларгина».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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