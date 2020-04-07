Контактная группа не смогла договориться о разведении сил на Донбассе

07.04.2020, 19:23, Новости дня

Трехсторонняя контактная группа 6 апреля не смогла договориться о трех новых участках разведения сил и средств на Донбассе. Об этом “Новостям Донбасса” сообщил заместитель командующего операцией Объединенных сил, представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Богдан Бондарь.

“Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения саммита в нормандском формата и не допустить перспективу новой встречи лидеров “четверки”, – считает он.

По словам Бондаря, украинская и российская стороны предлагают свои варианты мест разведения. “Но под надуманными поводами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока что к компромиссу прийти не удалось”, – добавил представитель Украины.

Он заявил, что главным препятствием является нежелание РФ признавать себя стороной конфликта.

“Главный месседж российской стороны: есть одна сторона – Украина, вторая — представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим”, – рассказал он.

Бондарь заявил, что встреча контактной группы в режиме видеоконференции состоится 8 апреля, однако он сомневается, что сторонам удастся договориться.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года контактная группа согласовала разведение сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть “гуманитарные участки”.