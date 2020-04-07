За сутки в Италии 604 человека умерли, у 880 выявили коронавирус. Власти говорят, что эпидемическая кривая пошла вниз

07.04.2020, 19:23, Новости дня

В Италии зафиксировано резкое уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили на брифинге 7 апреля представители министерства здравоохранения и департамента гражданской защиты. За сутки выявлено 880 заболевших (накануне этот показатель равнялся 1941), сообщает ANSA.

По данным минздрава, впервые с 5 марта число новых случаев оказалось меньше тысячи.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Италии составляет 135 586, продолжают лечение 94 067 человека.

Представитель Высшего института здоровья Италии Джованни Рецца констатировал, что эпидемическая кривая, миновав плато, пошла вниз. Он призвал подождать еще день или два, чтобы сделать окончательные выводы о прохождении пика эпидемии.

За последние 24 часа 604 человека в Италии скончались от COVID-19. Всего с начала вспышки умерло 17 127 жителей страны.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 7 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,38 млн, из них почти 293 тыс. выздоровели, более 76,5 тыс. умерли.