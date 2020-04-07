В Париже запретили заниматься спортом на улице в дневное время. Накануне во Франции было рекордное число жертв коронавируса

07.04.2020, 19:23, Новости дня

Парижские власти решили ужесточить правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, и ограничить время для занятий спортом на улице, сообщается на сайте мэрии.

Занятия спортом на улицах французской столицы будут запрещены с 10.00 до 19.00, поскольку в это время в городе больше всего людей. Ограничения вступят в силу 8 апреля.

AFP напомнило, что согласно введенному с 17 марта в стране карантину, жители могут покидать свои дома только в случае необходимости, в том числе для прогулок в одиночку или бега возле дома (в пределах 1 км от места жительства). Но после потепления на улицах Парижа начали собираться большие группы жителей, которые занимаются спортом и прогуливаются, что вызвало беспокойство властей.

Радиостанция RFI отмечает, что мэр Парижа Анн Идальго пообещала 7 апреля раздать горожанам 2 млн защитных масок. Она рассказала, что это будут не одноразовые медицинские маски, а тканевые, которые можно стирать и использовать многократно.

Чтобы выйти на улицу, парижане должны каждый раз заполнять специальный формуляр с указанием времени и цели выхода из дома. Ранее справки были бумажными, с этой недели у французов появилась возможность покидать дома по электронной справке на своем смартфоне.

Новость об усилении карантина в Париже появилась после того, как во Франции 6 марта сообщили о рекордном количестве летальных случаев от коронавируса за сутки – 833.

Всего по состоянию на 6 апреля, как отмечает RFI, во Франции зарегистрировано 74 390 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 8911 человек погибли (обновленные данные будут опубликованы сегодня позже).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 7 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,36 млн, из них более 292 тыс. выздоровели, более 76 тыс. умерли.