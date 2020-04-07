Деми Мур воссоединилась с Брюсом Уиллисом на время карантина

07.04.2020, 19:18, Разное

Давнее расставание Деми Мур и Брюса Уиллиса до сих пор не дает покоя их поклонникам, которые считают этих двоих идеальной парой. Впрочем, 65-летний актер и 57-летняя актриса нередко радуют фолловеров совместными фото – например, даже самоизолироваться они решили вместе, всей семьей.

Деми Мур, Брюс Уиллис, Скаут Уиллис и Диллон Бас Деми Мур с мини-другом Деми Мур, Таллула, Румер, Скаут Уиллис и Диллон Бас

Дочь Брюса и Деми Таллула поделилась забавным снимком, на котором она, ее мама, папа, сестра Скаут со своим мужем, режиссером Диллоном Басом, а также собачками позируют в полосатых пижамах. Снимок под названием “хаотичная натуральность” прокомментировала в том числе нынешняя супруга Уиллиса Эмма:

Мало кто может с достоинством носить этот цвет! Вы отличная команда!

Снимками из семейной самоизоляции поделилась и Деми Мур – например, настольных (точнее, напольных) игр, домашних музыкальных концертов и селфи с собаками.

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Публикация от Demi Moore (@demimoore)3 Апр 2020 в 11:06 PDT

Напомним, в прошлом году Мур выпустила свои мемуары “Наизнанку”, в которых рассказала массу нелицеприятных подробностей из жизни с бывшим мужем Эштоном Катчером, а Брюса смогла обвинить лишь в том, что он хотел сделать из нее домохозяйку и настаивал на укреплении семейных уз и рождении детей вместо продвижения ее карьеры.

У нас был вихрь, сильное влечение, которое превратилось в полноценную семью, и все это в первый же год нашей жизни. Когда в отношения вмешался быт, я не поняла, действительно ли мы хорошо знали друг друга. Я думаю, мы оба с самого начала были более заинтересованы в том, чтобы иметь детей, чем в самом браке… Может показаться, что это идеальная жизнь. Но если вы несете в себе какую-то неразрешенную душевную травму, то никакие деньги, никакой успех и слава не смогут ее вылечить,

– описала то время актриса, которая прожила с Уиллисом 13 лет и развелась с ним в 2000 году. Впрочем, уже сейчас о наличии такой большой семьи она нисколько не жалеет, но надеется все-таки встретить свою любовь:

Надеюсь, в будущем и в правильное время я встречу подходящего партнера. Я уверена, что мы не созданы для того, чтобы оставаться одинокими. Хотя сейчас я чувствую себя вполне комфортно в окружении семи собак.

Деми Мур и Брюс Уиллис в молодости Деми Мур и Брюс Уиллис с детьми