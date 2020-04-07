Оскароносный композитор и автор саундтрека к “Королю Льву” Ханс Циммер разводится с женой

07.04.2020, 19:18, Разное

Немецкого сочинителя музыки Ханса Циммера киноманы и зрители мало знают в лицо – зато хорошо помнят его саундтреки к таким картинам, как “Гладиатор”, “Интерстеллар”, “Начало”, “Темный рыцарь”. И, конечно же, его мелодии к мультфильму 1994 года “Король Лев”, за которые композитор и получил свой первый и пока единственный на данный момент “Оскар” (при этом у него десять номинаций на главную американскую кинонаграду). Однако несколько часов назад имя Циммера появилось на новостных порталах отнюдь не в связи с выходом нового фильма – стало известно, что композитор подал документы на развод со своей женой Сюзанной.

Ханс и Сюзанна на церемонии вручения премии “Золотой глобус”, 2011 год

Первым об этом сообщил американский портал The Blast: по данным издания, в понедельник все необходимые документы были направлены в один из судов Лос-Анджелеса. Условия для последующего бракоразводного процесса, как и информация о том, имел ли место брачный договор перед свадьбой, пока не известны. Но Хансу и Сюзанне определенно есть, что делить – они воспитывают четырех детей, а состояние Циммера насчитывает свыше 100 миллионов долларов.

Сюзанна – не первая жена Ханса Циммера. В начале своей карьеры композитор был женат на модели Вики Каролин, с которой развелся в 1992 году. В этом браке родился и первый ребенок Ханса – девочка Зои Циммер, которая пошла по стопам матери и также работает моделью. В какой момент Циммер женился повторно и вообще познакомился с Сюзанной, не известно: ясно только, что первый сын пары Джейк родился в 1997 году. А затем на свет появилось еще трое их совместных детей: Макс, Анабелль и Бриджитт.

Ханс Циммер со старшей дочерью Зои на премьере фильма “Король Лев”, 2019 год

Род деятельности Сюзанны также прессе не известен – скорее всего, все эти годы женщина была сконцентрирована на своей многочисленной семье. Зато у Ханса – помимо личных новостей – также немало профессиональных. Несмотря на то что премьеру его последнего проекта – новой части бондианы “Не время умирать” – перенесли с апреля на ноябрь, первый трек к этому фильму, записанный Билли Айлиш, можно послушать уже сейчас. Сам Ханс, будучи композитором картины, объяснял выбор Билли как автора заглавной композиции так:

У этой песни есть и свой ритм, и все необходимое, чтобы стать хитом. Это идеальная композиция для кино: она тихая и одновременно очень глубокая.

Ханс с Билли Айлиш и ее братом Финнеасом