Итальянская область Пьемонт попросила Россию о помощи в борьбе с пандемией

07.04.2020, 19:16, Новости дня

Региональный совет итальянской северной области Пьемонт подготовил официальное обращение к российским специалистам с просьбой о помощи в борьбе с пандемией, сообщил глава фракции партии «Братья Италия», член совета Маурицио Марроне.

«В нынешний тяжелый момент мы считаем необходимой любую помощь, включая международную. В письме кризисного комитета при поддержке советника по гражданской защите Пьемонта мы обращаемся с просьбой направить в область одну из групп, прибывших из РФ в рамках миссии «Из РФ с любовью» и уже работающих в Ломбардии, для проведения операций по дезинфекции пансионатов для пожилых в нашей области, также значительно пострадавшей от эпидемии», – приводит заявление Марроне ТАСС.

Запрос будет направлен в Рим по согласованию с губернатором Альберто Чирио.

Пьемонт на данный момент занимает третье место среди областей страны по распространению заражения и числу жертв коронавируса. Общее число инфицированных достигает почти 13 тыс. человек, из которых умерли 1 тыс. 251, выздоровели 1 тыс. 128.

Накануне военные медики из РФ приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусом в полевом госпитале Бергамо. Помимо всесторонне медикаментозной помощи, российские военные продезинфицировали четыре пансионата в Италии.

Ранее в Италии предложили установить памятник российским военным.

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