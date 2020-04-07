Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

07.04.2020, 19:16, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.

Текст указа опубликован на сайте Кремля.

«Произвести в апреле – июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года», – говорится в документе.

Согласно указу, ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего российское гражданство; эти выплаты не учитываются в составе дохода семьи.

Обратиться за выплатами по указу можно до 1 октября 2020 года.

Финансирование для исполнения указа предстоит определить правительству, выплаты будут осуществляться Пенсионным фондом. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В понедельник сообщалось, что на поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 млрд рублей, 140 из них пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.