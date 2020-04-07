Грузия получает международную помощь в борьбе с COVID-19

07.04.2020, 19:15, Новости дня

Грузия готова предоставить жителям Абхазии и Цхинвальского региона возможность воспользоваться помощью, которую страна получает от международных партнеров в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом заявил глава грузинского МИДа Давид Залкалиани после беседы премьер-министра Георгия Гахарии с Еврокомиссаром по вопросам политики и добрососедства Оливером Виргелисом, которая прошла 7 апреля в дистанционном режиме.

«Наши усилия, направленные против распространения COVID-19, получают исключительно позитивные оценки со стороны наших европейских партнеров, и очень важно, чтобы это сотрудничество было координированным, так как победить пандемию возможно только объединенными усилиями… Мы также обсудили ситуацию на оккупированных территориях», — сообщил глава грузинского МИДа.

Согласно официальной информации, вызовы, связанные с новой коронавирусной инфекцией, были главной темой этой видеоконференции. В частности, Гахария поблагодарил еврокомиссара за помощь Грузии в рамках “Пакета чрезвычайной солидарности”, выделенного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) 38 странам, пострадавшим от пандемии.

Ранее глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что в целом со стороны Евросоюза помощь Грузии составит более 90 млн евро. Как сообщило раннее посольство США в Грузии, Соединенные Штаты также выделят 1.1 млн долларов грузинскому сектору здравоохранения. В частности, эта сумма будет направлена на подготовку лабораторных систем, эпидемиологические исследования и наблюдение, поддержку и подготовку технических экспертов, обмен информацией и так далее.

Зона повышенного риска

По состоянию на 7 апреля на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 195 человек, при этом 39 из них уже выздоровели, а двое умерли. В то же время сепаратистские власти в Абхазии и Цхинвальском регионе утверждают, что на этих территориях не зафиксировано случаев коронавируса.

При этом в одной из клиник в западной Грузии лечится жительница Гальского района Абхазии, которой диагностировали заболевание COVID-19. А в целом, число жителей Абхазии, которые, несмотря на официальное закрытие переходных пунктов со стороны сепаратистских властей, все же сумели их пересечь и обратиться к грузинским врачам, уже превысило 50 человек. Как заявила 7 апреля государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, часть из них страдает симптомами, характерными для коронавируса, но большинство пациентов пока нуждается в медицинской помощи «иного характера».

Цихелашвили отметила, что оккупированные территории «являются зоной повышенного риска заражения новым коронавирусом» и сообщила, что жители этих регионов могут позвонить на горячую линию и получить как консультацию врачей, так и «другую помощь».

Грузия неоднократно предлагала помощь в лечении и диагностике коронавируса, однако Сухуми и Цхинвали заявляли, что рассчитывают на содействие России.

Цихелашвили 7 апреля вновь обратилась к сепаратистским властям и заявила, что грузинские власти могут предоставить помощь как на месте – т. е. медицинскую экипировку и средства личной защиты, так и путем лечения местных жителей в больницах на контролируемой Тбилиси территории.

COVID-19 и региональные показатели

Согласно прогнозу главы Национального центра Грузии по контролю и профилактике заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в плане роста количества инфицированных COVID-19 в Грузии особенно сложными будут апрель и, скорее всего, первая половина мая.

«Мы максимально растянули в Грузии фазу сдерживания, максимально предотвратили массовое распространение инфекции. Этим мы выиграли время и более серьезно подготовили сектор здравоохранения», — заявил Гамкрелидзе.

По сравнению с соседними странами, грузинские показатели по-прежнему относительно низкие. Так, в Армении — 853 инфицированных коронавирусом, из них 87 выздоровели и 8 умерли, в Азербайджане — 641 случаев COVID-19, из них 44 пациентов выздоровели и 7 скончались, в России — 7,497 подтвержденных фактов заболевания, с 494 случаями излечения и 58 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 30,217 инфицированных COVID-19, из них 1,326 выздоровели, и 649 — умерли.

Дополнительные меры против COVID-19

В Грузии с 31 марта действует комендантский час и объявлен режим всеобщего карантина, который помимо ряда других запретов, также запрещает собрания более трех человек. Данные меры были приняты с целью предотвращения распространения COVID-19.

Во избежание многолюдных собраний было решено, что с 7 апреля Межведомственный координационный совет правительства Грузии по борьбе с коронавирусом под руководством премьер-министра Георгия Гахария, будет проводить заседания виртуальном режиме.

В этих видеоконференциях будут участвовать все соответствующие ведомства, а также представители парламента Грузии и администрации президента.