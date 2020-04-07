Всемирная организация интеллектуальной собственности обсуждает расширение доступа к патентованным лекарствам
07.04.2020, 19:15, Новости дня
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил во вторник, что минувший понедельник стал рекордным в штате днем по количеству смертей от коронавируса. Куомо напомнил, однако, что в настоящее время страна переживала лишь тридцать семь дней эпидемии. Обратившись к истории, он отметил, что в 1918 году эпидемия гриппа продолжалась в Нью-Йорке около шести месяцев.
В сложившейся ситуации мир обсуждает вопрос о возможности предоставления более широкого доступа к ряду патентованных лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей во время пандемии коронавируса, сообщил во вторник глава Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри.
По его словам, в чрезвычайной ситуации здоровье и безопасность населения «перевешивают все прочие соображения».
В понедельник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что поддерживает предложение президента Коста-Рики Карлоса Альварадо о предоставлении всем странам прав на тесты, лекарства и вакцины на условиях свободного доступа или лицензирования на разумных и доступных условиях.
«Мы работаем с Коста-Рикой над согласованием деталей», – сказал журналистам Гебреисус.
Гарри, отвечая на вопрос о доступе к лекарствам и обязательном лицензировании, отметил: «Это очень актуальный и очень щекотливый вопрос».
При этом он добавил, что чрезвычайные ситуации требуют «чрезвычайных мер», отметив: «Международная правовая база предусматривает определенные гибкие условия для того, чтобы страны могли справиться с чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения».
По его словам, в такой ситуации хорошим вариантом был бы «механизм незаконодательного характера».
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности по сути позволяет странам выдавать обязательные лицензии компаниям на производство патентованных продуктов в условиях чрезвычайной ситуации.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет