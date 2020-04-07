Samsung запатентовала безрамочный экран как у Huawei

07.04.2020, 19:10, Новости дня

Компания Samsung Display получила патент на безрамочный дисплей, который, возможно, будет применяться в представителях линейки Galaxy следующего поколения. В заявке описывается экран-водопад, который заходит за все четыре края корпуса, но углы при этом оставляет металлическими.

Запатентованная инженерами Samsung Display идея сильно смахивает на панель, которой снабжен новый смартфон Huawei P40 Pro. У этой модели (читайте наш обзор) сползающий по сторонам экран называется Quad-Curve Overflow Display. Но если у флагмана Huawei за нижний и верхний края заправлено только защитное стекло, то патент Samsung Display предполагает, чтобы дисплей “затекал” на все грани.

Проектировщики Samsung Display вряд ли вдохновлялись дизайном конкурента: компания подала патентную заявку в июле 2019 года, тогда как Huawei P40 Pro поступил в продажу только сегодня. Кроме того, корейцы уже давно экспериментируют с изогнутыми дисплеями. Компания еще в 2014 году выпустила Galaxy Note Edge, у которого одна сторона экрана была скошена.

Как ожидается, этим летом Samsung представит Galaxy Note20, однако приделать ему новый экран-водопад вряд ли успеют. Скорее всего, первой “стекающую” на грани панель мы увидим во флагманской серии Galaxy S30, которую покажут в феврале-марте 2021 года.

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Вести.Hi-tech