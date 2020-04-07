Тоннаж превышен в несколько раз. Расследование причин обрушения моста в Приморье продолжается

07.04.2020, 19:10, Новости дня

Следственный комитет России по Приморью продолжает расследование уголовного дела по факту аварии на мосту через реку Суходол, передают "Вести:Приморье".

По информации ведомства, 3 апреля водитель, управлявший грузовым автомобилем Shacman общей массой 70 тонн, выехал на мост через реку Суходол, несмотря на ограничение в 20 тонн. Известно, что он двигался по маршруту Артем — Порт Восточный. После проезда транспортного средства обрушился пролет моста и следовавший за ним автомобиль Toyota Prius провалился в образовавшийся разлом. В результате водитель "легковушки" получил травмы.

Отметим, что в рамках расследования дела специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечавших за техническое состояние мостовых сооружений в Приморском крае. Об этом заявили представители пресс-службы СК РФ по региону.

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ГТРК "Владивосток"