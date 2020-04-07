 

Новое поколение планшетов от Samsung может стать конкурентом для iPad Pro

07.04.2020, 19:09, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовит к выходу новое поколение планшетов Galaxy Tab S. Эксперты полагают, что данные гаджеты смогут составить конкуренцию на рынке iPad Pro от компании Apple.
Американский производитель долгое время не экспериментировал с диагональю экранов собственных планшетов, однако со временем поклонники «яблочного» бренда оценили версии iPad mini и iPad Pro с маленькими и большими дисплеями. При этом Samsung готов к инновациям, что коснётся и нового поколения Galaxy Tab S. Актуальная на сегодняшний день модель планшета выпускается с 10,5-дюймовым экраном, а вот грядущее поколение будет представлено уже в двух конфигурациях и с большими диагоналями.

Ожидается, что младшая версия получит дисплей диагональю 11 дюймов, старшая – 12,4 дюйма. Относительно названий точной информации нет, однако утечки говорят о Galaxy Tab S7 либо об «именах», аналогичных флагманским смартфонам производителя, к примеру, Galaxy Tab S20+.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Названа стоимость смартфона Honor 30S

18.02 / Мнение: Явка

04.04 / Мнение: Ситуация с коронавирусом в США может стоить Трампу президентского кресла

12.03 / Одним «Буком» мазаны

03.02 / Мнение: Пошел ты, Ваня!

23.02 / Врачи назвали ранние симптомы рака легких, которые часто игнорируют

20.02 / Вступивший в «Партию Роста» Сергей Шнуров не исключает участия в выборах в Госдуму

21.03 / Дмитрий Маликов перенес концерты в связи с коронавирусом

25.02 / Валерия сплясала в Кремле под «Валенки» Пелагеи

25.02 / Ученые обнаружили взаимосвязь между выпадением волос и риском возникновения гипертонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска