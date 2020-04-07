Новое поколение планшетов от Samsung может стать конкурентом для iPad Pro

07.04.2020, 19:09, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовит к выходу новое поколение планшетов Galaxy Tab S. Эксперты полагают, что данные гаджеты смогут составить конкуренцию на рынке iPad Pro от компании Apple.

Американский производитель долгое время не экспериментировал с диагональю экранов собственных планшетов, однако со временем поклонники «яблочного» бренда оценили версии iPad mini и iPad Pro с маленькими и большими дисплеями. При этом Samsung готов к инновациям, что коснётся и нового поколения Galaxy Tab S. Актуальная на сегодняшний день модель планшета выпускается с 10,5-дюймовым экраном, а вот грядущее поколение будет представлено уже в двух конфигурациях и с большими диагоналями.

Ожидается, что младшая версия получит дисплей диагональю 11 дюймов, старшая – 12,4 дюйма. Относительно названий точной информации нет, однако утечки говорят о Galaxy Tab S7 либо об «именах», аналогичных флагманским смартфонам производителя, к примеру, Galaxy Tab S20+.