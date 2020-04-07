Обнаруженные в Аргентине странные камни оказались окаменевшими древними предками броненосцев

07.04.2020, 19:09, Разное

Житель пригорода аргентинской столицы Буэнос-Айреса обнаружил необычные «камни» во время выгула крупного рогатого скота. Мужчина заинтересовался найденными предметами и решил привести в этот район исследователей. Они выяснили, что речь идёт об окаменевших останках глиптодонов, являющихся древними предками современных броненосцев.

«Данная находка очень удивила меня, и я решил сообщить о ней специалистам. В итоге, они отметили, что это не камни, а останки древних существ, являющихся предками броненосцев», – отметил аргентинец Хуан де Диос Сота. После раскопок исследователи окончательно убедились в своих первоначальных предположениях – животные проживали на территории современной Аргентины примерно 20 миллионов лет назад.

«Нам удалось обнаружить останки четырех особей глиптодонов. Вероятно, они умерли практически одновременно из-за катастрофического события, например, обвала грунта. Впрочем, мы хотели бы указать более точную причину гибели», – подытожили палеонтологи. К слову, они продолжают изучать данный район на предмет других подобных останков.