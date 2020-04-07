 

На первой нерабочей неделе расходы россиян снизились почти на 48%

07.04.2020, 19:09, Разное

По данным крупнейшего частного холдинга «Ромир», специализирующегося на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях, на первой нерабочей неделе (30 марта – 5 апреля) расходы россиян снизились почти на 48%, то есть, практически вдвое.
Если за предшествовавшую нерабочей неделю повседневные траты среднестатистической российской семьи в сумме составляли чуть более 6,44 тыс. рублей, то уже на следующей упали до 3,37 тысяч, что в процентном отношении равно примерно 48%. Сравнивая данные расходы с тем же периодом минувшего года специалисты «Ромир» отмечают снижение на 21%, или 904 руб. Также известно, что за прошлую неделю россияне почти на 35% реже ходили в магазин в сравнении с предыдущей «семидневкой».

Результаты данного исследования специалисты холдинга составили по итогам анализа потребления 15 000 российских домохозяйств, расположенных в 220 городах разных регионах РФ с числом населения свыше 10 тыс. человек.



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